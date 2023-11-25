 

Биороботы из водорослей и магнитов удалили из воды 92% пластика

25.11.2023, 13:10, Разное
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Группа исследователей, представляющих Брненский технический университет, представила широкой общественности созданных из водорослей и магнитов биороботов, продемонстрировавших высокую степень эффективности в процессе удаления пластика из воды.

Специалист лаборатории энергетики и инноваций будущего Ся Пен уточнила, что биороботы MAR, управление которыми осуществляется при помощи воздействия внешнего магнитного поля, смогли удалить 92% нанопластика и 70% микропластика.

Объясняя принцип работы инновационных биороботов, соавтор исследования уточнила: «Отрицательный поверхностный заряд MAR объясняется наличием -COOH-групп на поверхности клеток водорослей. Напротив, выбранные микро- и нанопластики несут положительный поверхностный заряд. Это положительно-отрицательное взаимодействие <…> способствует целенаправленному захвату и удалению микро- и нанопластиков».     


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