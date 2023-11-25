Необычных патогенов не выявлено — власти Китая отреагировали на обеспокоенность ВОЗ по поводу вспышки респираторных инфекций на севере страны

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Пекин дал ответ на запрос Всемирной организации здравоохранения по поводу резкого роста случаев респираторных заболеваний, наблюдающегося в северных регионах КНР, передаёт France 24. По данным канала, представители Китая заверили, что никаких новых патогенов или необычных симптомов они не регистрируют, а медучреждения полностью справляются с возросшей нагрузкой.

Больницы Пекина заполонили очереди ожидающих приёма детей в сопровождении родителей: в северных регионах Китая фиксируется распространение очагов заболевамости пневмонией, затрагивающей главным образом детей.

Ситуация оказалась достаточно серьёзной, чтобы вызвать обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения, которая ранее попросила у китайских органов здравоохранения предоставить данные. Ответ ВОЗ получила в четверг.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЗ: Китайские власти заявили, что никаких необычных или новых патогенов или же нетипичных клинических проявлений зафиксировано не было. Они также сообщили, что рост случаев респираторных заболеваний не привёл к такому повышению нагрузок на больницы, с которым они бы не смогли справиться.

Резкий рост забоеваемости такими инфекциями случился на фоне подгтовки Китая к первой полной зиме с момента снятия в декабре минувшего года жёстких коронавирусных ограничений. Аналогичная картина наблюдалась после смягчения мер по борьбе с распространением коронавируса и во многих других странах.

Эпидемические вспышки власти объясняют распространением известных патогенов, включая вирус гриппа, коронавирус, а также Mycoplasma pneumoniae — распространённую бактерию, которая обычно вызывает инфекции у детей.

ВАН ЦЮАНЬ, главный врач детской городской больницы Пекина: У детей недостаточно развита иммунная система — у них ещё не созрели ни специфический, ни неспецифический иммунитет, а это легко может приводить к инфекциям.

В ВОЗ заявляют, что продолжают тесно взаимодействовать с властями Китая, отслеживая ситуацию в стране.

В следующем году исполняется четыре года с того момента, как в Ухани были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На протяжении начавшейся затем пандемии ВОЗ регулярно критиковала китайские власти за отсутствие прозрачности и готовности к сотрудничеству.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.