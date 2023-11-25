 

Тренч или комбинированная кожаная куртка: выбираем стильный и уютный наряд для сезона непогоды

25.11.2023, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Погода в последние годы очень нестабильна. Посреди осени или весны может выпасть снег, а зима неожиданно может разразиться дождем. Поэтому важно иметь в гардеробе верхнюю одежду на все случаи жизни. Давайте разберемся, как подобрать стильный и практичный наряд на случай непогоды.

Уютный трикотаж

Если на улице достаточно тепло, и не нужно надевать куртку, наденьте на случай дождя красивый трикотажный топ с абстрактными принтами и стильные мешковатые брюки темно-синего цвета. Дополните этот комплект черными кроссовками и зонтиком-тростью такого же цвета.

Черное пальто

Черный цвет является самым универсальным для холодного времени года, так как он не маркий. Используйте черное пальто, черные брюки и черное платье-рубашку. А чтобы придать образу изюминку, наденьте высокие бежевые сапоги (желательно непромокаемые).

Кожаная куртка

Непромокаемая кожаная одежда – идеальное решение на время дождя. Дополните байкерскую куртку высокими черными сапогами и кожаной черной сумочкой. А чтобы разбавить и уравновесить этот образ, используйте модную джинсовую юбку

Плюшевое пальто

Модные яркие шубки из пушистого материала не только очень красивые, но они еще и очень теплые, комфортные. Чтобы уравновесить эту яркую вещь, надевайте ее с черным свитером и черными джинсами. Чтобы добавить образу оригинальности и игривости, используйте светлые ботинки на толстой подошве.

Армейская куртка

Если вы ищете действительно практичную и универсальную вещь, обратите внимание на армейскую куртку модного цвета хаки. Сочетайте этот верх с черным свитером под горло, брюками прямого кроя в тон и стильными туфлями с тупыми квадратными носками на плоской подошве.

Яркий тренч

Если в холодный дождливый день вы хотите выглядеть настоящей королевой, добавьте в свой арсенал классический тренч модного яркого цвета (например, красный). С такой необычной вещью будут хорошо сочетаться высокие кожаные сапоги бежевого цвета. Такой образ разбавит серость дождливого города и поднимет настроение.

Желтый дождевик

Желтое пальто – это яркий веселый вариант для холодного времени года. Будет просто потрясающе, если этот верх будет непромокаемым на случай дождя. Сочетайте эту экстравагантную вещь с нейтральным серым топом и стильными черными брюками.

Спортивный костюм

Серый спортивный костюм из мягкой теплой ткани станет прекрасным базовым комплектом для холодного сезона. Дополните этот уютный образ светлыми стильными кроссовками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

26.11 / Мнение: О Байдене против Путина… Почему украинский кризис был неизбежен?

26.11 / Ученые из Университета Мэриленда обнаружили прямую связь между седыми волосами и иммунитетом

26.11 / Дефибрилляторы на беспилотниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика