Тренч или комбинированная кожаная куртка: выбираем стильный и уютный наряд для сезона непогоды

Погода в последние годы очень нестабильна. Посреди осени или весны может выпасть снег, а зима неожиданно может разразиться дождем. Поэтому важно иметь в гардеробе верхнюю одежду на все случаи жизни. Давайте разберемся, как подобрать стильный и практичный наряд на случай непогоды.

Уютный трикотаж

Если на улице достаточно тепло, и не нужно надевать куртку, наденьте на случай дождя красивый трикотажный топ с абстрактными принтами и стильные мешковатые брюки темно-синего цвета. Дополните этот комплект черными кроссовками и зонтиком-тростью такого же цвета.

Черное пальто

Черный цвет является самым универсальным для холодного времени года, так как он не маркий. Используйте черное пальто, черные брюки и черное платье-рубашку. А чтобы придать образу изюминку, наденьте высокие бежевые сапоги (желательно непромокаемые).

Кожаная куртка

Непромокаемая кожаная одежда – идеальное решение на время дождя. Дополните байкерскую куртку высокими черными сапогами и кожаной черной сумочкой. А чтобы разбавить и уравновесить этот образ, используйте модную джинсовую юбку

Плюшевое пальто

Модные яркие шубки из пушистого материала не только очень красивые, но они еще и очень теплые, комфортные. Чтобы уравновесить эту яркую вещь, надевайте ее с черным свитером и черными джинсами. Чтобы добавить образу оригинальности и игривости, используйте светлые ботинки на толстой подошве.

Армейская куртка

Если вы ищете действительно практичную и универсальную вещь, обратите внимание на армейскую куртку модного цвета хаки. Сочетайте этот верх с черным свитером под горло, брюками прямого кроя в тон и стильными туфлями с тупыми квадратными носками на плоской подошве.

Яркий тренч

Если в холодный дождливый день вы хотите выглядеть настоящей королевой, добавьте в свой арсенал классический тренч модного яркого цвета (например, красный). С такой необычной вещью будут хорошо сочетаться высокие кожаные сапоги бежевого цвета. Такой образ разбавит серость дождливого города и поднимет настроение.

Желтый дождевик

Желтое пальто – это яркий веселый вариант для холодного времени года. Будет просто потрясающе, если этот верх будет непромокаемым на случай дождя. Сочетайте эту экстравагантную вещь с нейтральным серым топом и стильными черными брюками.

Спортивный костюм

Серый спортивный костюм из мягкой теплой ткани станет прекрасным базовым комплектом для холодного сезона. Дополните этот уютный образ светлыми стильными кроссовками.