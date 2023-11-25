Обозначен ранний признак болезни Альцгеймера

Группа американских ученых, представляющих Калифорнийский университет, выявила в ходе исследования новый признак, который может указывать на высокую степень риска развития болезни Альцгеймера.

В данном случае речь идет об изменениях в гиппокампе, представляющем собой структуру мозга, отвечающую за память и эмоции. Всего в эксперименте было задействовано 128 человек, которым в течение десяти лет на регулярной основе проводили тесты на когнитивные функции и подвергали компьютерной томографии мозга.

Удалось установит, что ускорение сокращения гиппокампа оказывает прямое воздействие на когнитивную составляющую, в результате чего ученые пришли к выводу, что сокращение гиппокампа может выступать в качестве своеобразного биомаркера как болезни Альцгеймера на ранней стадии, так и других заболеваний, относящихся к категории нейродегенеративных.