 

Обозначен ранний признак болезни Альцгеймера

25.11.2023, 12:01, Разное
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Группа американских ученых, представляющих Калифорнийский университет, выявила в ходе исследования новый признак, который может указывать на высокую степень риска развития болезни Альцгеймера.

В данном случае речь идет об изменениях в гиппокампе, представляющем собой структуру мозга, отвечающую за память и эмоции. Всего в эксперименте было задействовано 128 человек, которым в течение десяти лет на регулярной основе проводили тесты на когнитивные функции и подвергали компьютерной томографии мозга.

Удалось установит, что ускорение сокращения гиппокампа оказывает прямое воздействие на когнитивную составляющую, в результате чего ученые пришли к выводу, что сокращение гиппокампа может выступать в качестве своеобразного биомаркера как болезни Альцгеймера на ранней стадии, так и других заболеваний, относящихся к категории нейродегенеративных.   


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