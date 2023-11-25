«Росэлектроника» разработала новый комплекс «Чистюля» для защиты от дронов

Холдинг «Росэлектроника» представил инновационный комплекс под названием «Чистюля», разработанный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу государственной корпорации.

Новое устройство представляет собой портативный кейс, вес которого не превышает 8 килограммов. Его главной особенностью является возможность дистанционного управления, позволяя бойцам избегать лишних рисков при обнаружении.

Согласно данным агентства, радиус действия комплекса составляет один километр. Дроны, находящиеся в этом радиусе, теряют способность движения и вынуждены либо зависать в воздухе, либо совершать аварийную посадку.

Помимо этого «Чистюля» способна вернуть беспилотные аппараты обратно в их изначальную точку. Эффективность комплекса зависит от типа дрона.

Также устройство может предотвращать передачу фотографий и видеозаписей с беспилотников, благодаря трём антеннам, позволяющим управлять частотами независимо.

«Чистюля» способна работать автономно до 100 минут благодаря системе активного охлаждения, которая обеспечивает бесперебойную работу прибора”, – уточнили представители холдинга.