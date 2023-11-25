 

Запрет на участие России в международных соревнованиях влияет на результаты спортсменов из других стран

25.11.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Андрей Ефимов, отец и тренер пловчихи Юлии Ефимовой, поделился своими наблюдениями о влиянии отстранения РФ от международных турниров на выступления спортсменов из-за рубежа. Соответствующую информацию предоставило издание “Матч ТВ”.

Согласно его словам, на сегодняшний момент результаты женщин в брассе не являются выдающимися. Ефимов считает, что это может быть связано с тем, что уровень конкуренции снижается из-за отсутствия РФ на соревнованиях. Он также подчеркнул, что РФ всегда была сильным конкурентом для пловцов из других стран.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания приняла решение о запрете российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой. Кроме того, в феврале того же года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из России.

Юлия Ефимова, шестикратная чемпионка мира, также оставила свой след в истории спорта с бронзовой медалью на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и двумя серебряными медалями на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

26.11 / Мнение: О Байдене против Путина… Почему украинский кризис был неизбежен?

26.11 / Ученые из Университета Мэриленда обнаружили прямую связь между седыми волосами и иммунитетом

26.11 / Дефибрилляторы на беспилотниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика