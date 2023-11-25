Запрет на участие России в международных соревнованиях влияет на результаты спортсменов из других стран

Андрей Ефимов, отец и тренер пловчихи Юлии Ефимовой, поделился своими наблюдениями о влиянии отстранения РФ от международных турниров на выступления спортсменов из-за рубежа. Соответствующую информацию предоставило издание “Матч ТВ”.

Согласно его словам, на сегодняшний момент результаты женщин в брассе не являются выдающимися. Ефимов считает, что это может быть связано с тем, что уровень конкуренции снижается из-за отсутствия РФ на соревнованиях. Он также подчеркнул, что РФ всегда была сильным конкурентом для пловцов из других стран.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания приняла решение о запрете российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой. Кроме того, в феврале того же года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из России.

Юлия Ефимова, шестикратная чемпионка мира, также оставила свой след в истории спорта с бронзовой медалью на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и двумя серебряными медалями на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.