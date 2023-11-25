 

Москвич, выигравший в лотерею поездку в Томск, заплатил организаторам миллион рублей, чтобы только туда не ехать

25.11.2023, 11:33, Разное
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В Москве расследуется дело о мошенничестве со стороны организаторов псевдолотереи.

Они рассылали случайно выбранным горожанам уведомления о якобы выигрыше. Если обычно в таких случаях жертву пытаются заставить заплатить за право получить приз, но сейчас схема оказалась более изощрённой.

Москвичи получали уведомления о том, что они выграли туристические поездки в различные отдалённые российские регионы. Организаторы подчёркивали: отказаться от выигрыша нельзя, потому что иначе информацию о неблаговидном поступке отправят на работу и по месту жительства счастливого победителя.

– Большинство, конечно, просто игнорировали подобные письма, но один из так называемых победителей заплатил почти миллион рублей, чтобы только не ехать осматривать достопримечательности Томска, – рассказал источник в органах. – Расчёт был на ослепляющий страх среднестатистического москвича перед регионами, и несколько раз он сработал.

Московские правоохранители уже вышли на связь с российскими коллегами и выясняют, не отправили ли преступники и в самом деле кого-нибудь за пределы столицы. С потерпевшими работают психологи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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