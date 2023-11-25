Как и с чем носить оставшуюся на пике популярности юбку миди в холодную погоду: стильные миксы и хитрости

Юбка-миди по-прежнему остается на пике популярности. И если вы любите юбки, то в вашем гардеробе наверняка есть одна-две такой длины. Поэтому возникает вопрос, с чем их лучше носить зимой. Предлагаем вам несколько интересных зимних образов с юбкой-миди, которые могут быть как праздничными, так и повседневными.

Офисный

Если вы хотите создать ансамбль для офиса, хорошим вариантом будет классическая серая тканевая юбка. Под юбку можете надеть белую или бледно-голубую рубашку, а сверху завершите образ серым вязаным жилетом. Идеальным дополнением к нему станут туфли на высоких каблуках или сапоги до колена.

Спортивный

Если вы отдаете предпочтение спортивным и элегантным сочетаниям, предлагаем вам очень оригинальный комплект. Под юбку-миди вам будут нужны топ в тон к юбке и стильная спортивная обувь. А дополнит ваш образ куртка из искусственного меха.

Минималистичный

Следующий ансамбль мы предлагаем поклонникам минималистичного стиля. Если вы любите простые вещи, но при этом не хотите выглядеть скучно, попробуйте сочетать одежду с аксессуарами разных фактур. Например, кожаную юбку-миди наденьте с вязаным хули. А контрастом к такому комплекту станут высокие сапоги или блестящие ботинки.

С джинсовой юбкой

Вязаное худи с джинсовой юбкой миди однозначно являются сочетанием вне времени, поэтому их можно взять за основу для создания отличных минималистичных комбинаций. У вас получится создать образ еще более шикарный, если вы будете сочетать юбку с сапогами или ботинками такого же цвета, что и худи. Еще можете дополнить свой образ теплой тканевой курткой. Также с таким ансамблем интересно будет смотреться шубка из плюша или искусственного меха.

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С зимним свитером

Если вы хотите создать праздничный рождественский образ, по-настоящему идеальным будет выглядеть сочтание красной юбки-миди в крупную клетку с вязаным свитером или с водолазкой сливочного оттенка. Такой комплект удачно сочетается с высокими ботинками, надетыми на толстые носки. Также к вашему праздничному ансамблю идеально подойдут и высокие черные сапоги, и сапоги в тон к вязаному свитеру.

Сочетание серого и черного

Если вам нужен простой и удобный наряд для офиса, сочетайте в нем самый модный сейчас нейтральный серый цвет с классическим черным. Выберите черную плиссированую или трикотажную юбку миди, скомбинируйте ее с удобной водолазкой и длинным пиджаком оверсайз. К такому наряду отлично подойдут ботинки и на высоком, и на низком каблуке.

В стиле фанк

Сейчас по-прежнему остаются в тренде ковбойские сапоги, а с ними хорошо сочетаются джинсовые миди-юбки. Завершите свой модный ансамбль топом белого цвета и кожаной курткой. Как вариант, можете надеть блузку и пиджак.

С вязаным худи

Юбка А-силуэта удачно сочетается практически со всеми вещами, поэтому вы ее можете взять за основу для создания простых и элегантных комплектов. Наденьте к такой юбке черно-белое вязаное худи и подберите удобные лоферы. Этот ансамбль не менее стильно будет смотреться и с ботильонами. Не забудьте об элегантной сумочке в тон к обуви.