 

Никита Кучеров впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ

25.11.2023, 10:49, Разное
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Российский форвард “Тампа-Бэй Лайтнинг” Никита Кучеров провел свой лучший матч в Национальной хоккейной лиги против “Каролина Харрикейнс”, набрав шесть очков. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу “Тампы”. Кучеров забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, что стало лучшим показателем в его карьере в НХЛ за границей. Ранее он не набирал шесть очков в одном матче.

В текущем сезоне Кучеров с 15 голами лидирует в снайперской гонке НХЛ и находится на вершине списка лучших бомбардиров лиги с 35 набранными очками. Он играет за “Тампу” с 2013 года и вместе с командой выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере Кучеров зарабатывал 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.


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