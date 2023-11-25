Обезболивающие препараты влияют на развитие болезней почек

Уролог Артур Богатырев озвучил ключевые аспекты, которые могут серьезно повлиять на состояние почек. Врач утверждает, что оптимальная работа этого органа невозможна без употребления достаточного количества воды. Почки выполняют важную функцию по выводу токсинов из организма, и для этого им необходима жидкость. Отсутствие достаточного объема воды может ослабить приток крови к почкам, что, в свою очередь, может нарушить их функцию.

Богатырев определил оптимальное количество воды для взрослых людей – это 8–10 стаканов в день. Однако он подчеркнул, что избыток воды также может негативно сказаться на работе почек.

Помимо этого, излишнее потребление соли оказывает разрушительное воздействие на почки. Специалист напомнил, что максимальная суточная норма соли составляет 5 граммов. Превышение этой нормы может привести к непрерывной нагрузке на почки, что в конечном итоге может их ослабить.

Еще одним риск-фактором для почек является неправильное и не контролируемое употребление лекарств. Богатырев подчеркнул, что определенные обезболивающие препараты могут способствовать развитию серьезных почечных заболеваний, включая острую почечную недостаточность.

Врач также советует избегать привычки долго терпеть и откладывать поход в туалет.