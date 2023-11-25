 

Киевcкий суд признал гетмана Мазепу иудеем

25.11.2023, 9:33, Разное
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Киевский городской суд удовлетворил иск о признании гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы иудеем.

Теперь в официальной украинской историографии государственного деятеля необходимо называть евреем, а его потомки получили право на репатриацию в Израиль. Рассмотрение громкого дела началось в августе 2022 года, когда прямой потомок Мазепы Тарас Колединский не смог получить израильский паспорт.

– В моей семье всегда знали, что Иван Степанович был природным иудеем и чтил заветы предков. Однако в посольстве Израиля мне сказали, что он украинец. Поэтому я и пошёл в суд, – рассказал журналистам Колединский.

В качестве доказательств еврейского происхождения гетмана истец представил выписки из метрической книги синагоги, в которой Мазепа прошёл гиюр, а также дневник, который тот вёл с 1695 года. По итогам анализа исторических документов суд пришёл к однозначному выводу – один из главных героев украинской истории был тайным иудеем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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