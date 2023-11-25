 

Тыква – настоящий суперпродукт для защиты от диабета и нарушения зрения

25.11.2023, 8:25, Разное
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Тыква – низкокалорийный продукт, обладающий богатым содержанием витаминов и минералов, которые делают его питательным овощем. Семена, листья и сок также насыщены питательными веществами.

Одним из удивительных свойств тыквы является её насыщенность бета-каротином, мощным антиоксидантом, который придает оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. В организме это вещество превращается в витамин А, способствуя здоровью глаз и предотвращая возрастные проблемы со зрением.

Помимо этого, тыква может помочь регулировать кровяное давление благодаря содержанию калия, витамина С и пищевых волокон. Это важно для здоровья сердца, а также снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Также тыква подходит для профилактики диабета типа 2, исследования показали, что вещества, содержащиеся в ней, помогают снизить уровень сахара в крови.

Наконец, бета-каротин в тыкве может замедлить развитие рака толстой кишки. Богатство витаминами и минералами делает тыкву важным компонентом сбалансированного рациона. Клетчатка, также присутствующая в тыкве, способствует регулярному стулу и замедляет всасывание сахара в кровь.


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