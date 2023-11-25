 

Мнение: Ваня на месте

25.11.2023, 7:40, Разное
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С удивлением наблюдаю вокруг на разных каналах и блогах какое-то бурление вокруг Ивана Урганта. В чем-то там его обвинил Захар Прилепин, какие-то зетники тоже ему что-то предъявляют, сам Иван вроде как опровергает “слова, которые ему приписывают”, сама патриотическая общественность бьется в экстазе, требуя “не допустить возвращения Урганта на Первый канал”… Какая-то суета, в общем.

На мой же взгляд, Иван Ургант (ведущий, абсолютно нехарактерный для нашей крестьянской страны в это ее особо крестьянское время) сейчас занимает абсолютно СВОЁ место. А именно – он пребывает вне отечественного ТВ, за что ему огромный респект. Повел он себя очень точно: случилось 24 февраля – и он тут же исчез вместе с “Вечерним Ургантом”. Без заявлений, без скандалов; просто был – и нет.

И с тех пор понятно: его возвращение будет знаком некоего Возвращения к Норме. Пока что ничего похожего на норму нет даже близко, наоборот – мы проваливаемся всё глубже, и вообще неясно, вернемся ли мы к ней когда-нибудь. Поэтому единственно нормальное, что еще осталось в России – то, что в ней нет Ивана Урганта.

Источник: Размышления вольного социолога


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