Экс-офицер ВВС США: инопланетяне были захвачены людьми

Странные утверждения о крушениях НЛО и инопланетных существах, сделанные бывшим офицером разведки США Дэвидом Грашем, вновь разожгли дискуссии о возможном взаимодействии людей с инопланетянами.

Эксклюзивное интервью, данное Грашем на подкасте Джо Рогана, стало новым поводом для обсуждения загадочных событий, скрываемых правительством США.

Ветеран ВВС США и бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки и Национального разведывательного управления Дэвид Граш утверждает, что инопланетные существа были захвачены людьми после крушений неопознанных летающих объектов на Земле. Он утверждает, что подобные крушения НЛО происходили неоднократно и их число исчисляется «двузначными цифрами».

Согласно Грашу, после таких инцидентов люди захватили по меньшей мере десять инопланетян. Бывший офицер разведки также утверждает, что большинство инопланетян представляли собой различные формы биологических существ, о физиологии которых ученые не имеют никакого представления.

– Определенное количество разных вещей было найдено, но общее число инопланетян, взаимодействующих с нами на Земле, остается неизвестным, – отметил Граш во время интервью с Джо Роганом.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие личного участия в исследованиях, он беседовал с множеством высокопоставленных представителей разведки и военных чинов, которые подтвердили ему существование подобных событий.

Однако Граш признал, что лично не видел доказательств существования инопланетных кораблей или тел первых рук.

– Никто из тех, с кем я разговаривал, не сообщил мне о каком-либо конкретном происхождении, – отметил он, вызвав новые вопросы о происхождении этих существ и целях их пребывания на Земле.

Эти утверждения стали последним поводом для обсуждения вопросов, связанных с возможностью существования инопланетной жизни и ее воздействия на события на Земле. Официальные представители правительства США до сих пор не комментировали или не подтвердили заявления Дэвида Граша.

Ключевые вопросы о происхождении инопланетян и масштабе их взаимодействия с людьми остаются без ответа. Тем не менее, утверждения ветерана ВВС США Дэвида Граша продолжают подогревать интерес к тайнам космоса и возможному влиянию инопланетных существ на события нашего мира.

На данный момент информация, приведенная Дэвидом Грашем, остается на уровне его утверждений и требует дальнейших исследований.