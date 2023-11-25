 

Экс-офицер ВВС США: инопланетяне были захвачены людьми

25.11.2023, 6:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Странные утверждения о крушениях НЛО и инопланетных существах, сделанные бывшим офицером разведки США Дэвидом Грашем, вновь разожгли дискуссии о возможном взаимодействии людей с инопланетянами.

Эксклюзивное интервью, данное Грашем на подкасте Джо Рогана, стало новым поводом для обсуждения загадочных событий, скрываемых правительством США.

Ветеран ВВС США и бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки и Национального разведывательного управления Дэвид Граш утверждает, что инопланетные существа были захвачены людьми после крушений неопознанных летающих объектов на Земле. Он утверждает, что подобные крушения НЛО происходили неоднократно и их число исчисляется «двузначными цифрами».

Согласно Грашу, после таких инцидентов люди захватили по меньшей мере десять инопланетян. Бывший офицер разведки также утверждает, что большинство инопланетян представляли собой различные формы биологических существ, о физиологии которых ученые не имеют никакого представления.

– Определенное количество разных вещей было найдено, но общее число инопланетян, взаимодействующих с нами на Земле, остается неизвестным, – отметил Граш во время интервью с Джо Роганом.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие личного участия в исследованиях, он беседовал с множеством высокопоставленных представителей разведки и военных чинов, которые подтвердили ему существование подобных событий.

Однако Граш признал, что лично не видел доказательств существования инопланетных кораблей или тел первых рук.

– Никто из тех, с кем я разговаривал, не сообщил мне о каком-либо конкретном происхождении, – отметил он, вызвав новые вопросы о происхождении этих существ и целях их пребывания на Земле.

Эти утверждения стали последним поводом для обсуждения вопросов, связанных с возможностью существования инопланетной жизни и ее воздействия на события на Земле. Официальные представители правительства США до сих пор не комментировали или не подтвердили заявления Дэвида Граша.

Ключевые вопросы о происхождении инопланетян и масштабе их взаимодействия с людьми остаются без ответа. Тем не менее, утверждения ветерана ВВС США Дэвида Граша продолжают подогревать интерес к тайнам космоса и возможному влиянию инопланетных существ на события нашего мира.

На данный момент информация, приведенная Дэвидом Грашем, остается на уровне его утверждений и требует дальнейших исследований.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Мнение: Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

26.11 / Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11 / В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика