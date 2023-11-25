Соглашение ЕС и Украины наносит смертельный удар по польским перевозчикам

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Если ЕС не примет кардинальные шаги по урегулированию вопроса перевозок, то польский транспорт просто-напросто не выдержит украинской конкуренции и погибнет, считает председатель комитета защиты перевозчиков и работодателей в транспортной области Вальдемар Ящур. По его словам, уже сейчас многие польские компании исчезли с рынка, а количество фур украинцев лишь увеличивается рекордными темпами, передаёт Radio Maryja.



АР

Польские перевозчики уже несколько дней протестуют на польско-украинской границе. К ним также присоединились фермеры и заблокировали ещё один пропускной пункт в Медике. Они требуют субсидии на кукурузу и снижение сельскохозяйственного налога, пишет Radio Maryja.

«Прежде всего проблема кроется в неверных и необдуманных решениях польского правительства. Если бы к нам прислушались с самого начала, когда мы требовали, призывали и просили правительство о немедленных действиях, но никто не хотел к нам, перевозчикам, прислушиваться», — рассказал порталу председатель комитета защиты перевозчиков и работодателей в транспортной области Вальдемар Ящур.

«Да, я помню заявление премьер-министра о том, что мы не бросим фермеров, мы будем помогать польскому сельскому хозяйству, однако про перевозчиков забыли. Ведь мы, автомобильный транспорт, отвечаем за 12 процентов ВВП. Мы заслуживаем благодарности, а не того, чтобы нас бросили на произвол судьбы», — подчеркнул он.

Ящур обратил внимание на то, что протестующие вовсе не хотят никому причинить вред. «Мы просто-напросто хотим навести порядок в бардаке, который возник в результате подписания соглашения между ЕС и Украиной. Более того, каждая страна подписала это соглашение за себя, в том числе и польское правительство», — посетовал он.

В беседе председатель напомнил, что в связи с украинским конфликтом 22 мая 2022 года на заседании Еврокомиссии все страны дали своё согласие на то, чтобы украинские перевозчики работали без разрешений, пусть и с определёнными ограничениями.

Он добавил, что в Польше появились различные виды неофициальных экспедиторских перевозок, за которыми стоят украинцы и белорусы. Они занижают тарифы, берут груз в два раза дешевле, и в результате компании отдают предпочтение именно украинскому перевозчику, потому что у него транспортные расходы в два раза ниже, нежели у европейского перевозчика.

Ящур рассказал, что польские перевозчики бьют тревогу с начала этого года. «Если бы нас послушали весной, до такого дело бы не дошло и польский транспорт был бы в хорошей ситуации. Наши требования и обращения остались без реакции, многие польские компании исчезли с рынка, а количество фур украинцев постоянно увеличивается», — посетовал председатель.

Украина получила 160 тыс. двусторонних разрешений и уже произвела около миллиона перевозок, рассказал он Radio Maryja. По его словам, до конфликта на Украине было 1,6 тыс. фур, которые осуществляли различные виды перевозок с Украины в Польшу, с Украины в Западную Европу и обратно. Сейчас на Украине их 8 тыс., и уже говорится, что весной их число достигнет 20 тыс. «Что это значит? Это говорит об одном: польский транспорт, польский перевозчик умрёт, если не будут предприняты радикальные шаги. Отсюда следуют наши протесты, которые идут с 6 ноября, и они будут продолжаться», — резюмировал он.