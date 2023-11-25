 

Соглашение ЕС и Украины наносит смертельный удар по польским перевозчикам

25.11.2023, 6:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если ЕС не примет кардинальные шаги по урегулированию вопроса перевозок, то польский транспорт просто-напросто не выдержит украинской конкуренции и погибнет, считает председатель комитета защиты перевозчиков и работодателей в транспортной области Вальдемар Ящур. По его словам, уже сейчас многие польские компании исчезли с рынка, а количество фур украинцев лишь увеличивается рекордными темпами, передаёт Radio Maryja.


АР

Польские перевозчики уже несколько дней протестуют на польско-украинской границе. К ним также присоединились фермеры и заблокировали ещё один пропускной пункт в Медике. Они требуют субсидии на кукурузу и снижение сельскохозяйственного налога, пишет Radio Maryja.

«Прежде всего проблема кроется в неверных и необдуманных решениях польского правительства. Если бы к нам прислушались с самого начала, когда мы требовали, призывали и просили правительство о немедленных действиях, но никто не хотел к нам, перевозчикам, прислушиваться», — рассказал порталу председатель комитета защиты перевозчиков и работодателей в транспортной области Вальдемар Ящур.

«Да, я помню заявление премьер-министра о том, что мы не бросим фермеров, мы будем помогать польскому сельскому хозяйству, однако про перевозчиков забыли. Ведь мы, автомобильный транспорт, отвечаем за 12 процентов ВВП. Мы заслуживаем благодарности, а не того, чтобы нас бросили на произвол судьбы», — подчеркнул он. 

Ящур обратил внимание на то, что протестующие вовсе не хотят никому причинить вред. «Мы просто-напросто хотим навести порядок в бардаке, который возник в результате подписания соглашения между ЕС и Украиной. Более того, каждая страна подписала это соглашение за себя, в том числе и польское правительство», — посетовал он.

В беседе председатель напомнил, что в связи с украинским конфликтом 22 мая 2022 года на заседании Еврокомиссии все страны дали своё согласие на то, чтобы украинские перевозчики работали без разрешений, пусть и с определёнными ограничениями.

Он добавил, что в Польше появились различные виды неофициальных экспедиторских перевозок, за которыми стоят украинцы и белорусы. Они занижают тарифы, берут груз в два раза дешевле, и в результате компании отдают предпочтение именно украинскому перевозчику, потому что у него транспортные расходы в два раза ниже, нежели у европейского перевозчика.

Ящур рассказал, что польские перевозчики бьют тревогу с начала этого года. «Если бы нас послушали весной, до такого дело бы не дошло и польский транспорт был бы в хорошей ситуации. Наши требования и обращения остались без реакции, многие польские компании исчезли с рынка, а количество фур украинцев постоянно увеличивается», — посетовал председатель. 

Украина получила 160 тыс. двусторонних разрешений и уже произвела около миллиона перевозок, рассказал он Radio Maryja. По его словам, до конфликта на Украине было 1,6 тыс. фур, которые осуществляли различные виды перевозок с Украины в Польшу, с Украины в Западную Европу и обратно. Сейчас на Украине их 8 тыс., и уже говорится, что весной их число достигнет 20 тыс. «Что это значит? Это говорит об одном: польский транспорт, польский перевозчик умрёт, если не будут предприняты радикальные шаги. Отсюда следуют наши протесты, которые идут с 6 ноября, и они будут продолжаться», — резюмировал он.


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