Мнение: Что такое компромат



Архарова и Баязитова; 13 лет и 14 лет

Последние дни активно обсуждается очередное «правоохранительное» безумие в РФ – завершение «суда» над новой порцией «медиаменеджеров из телеграма», каких-то мутных «админов телеграм-каналов», которым шьют уголовные дела. На этот раз в клетку посадили двух женщин, Архарову и Баязитову. Цитирую по «Коммерсанту»: «Государственный обвинитель попросил суд приговорить журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к длительным срокам заключения по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова». И далее: «Процесс над Баязитовой и Архаровой проходит в закрытом режиме в Басманном суде Москвы. По версии обвинения, Баязитова и Архарова вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка деньги за «блоки» — отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Дело возбудили по заявлению Александра Ушакова, он проходит потерпевшим. Баязитова вину не признает. Свое преследование она связала с публикацией материала, в котором заявила, что Ушаков ранее был судим по обвинению в незаконной банковской деятельности, а его сын «живет в стране НАТО» (КоммерсантЪ)

Так, между нами говоря, вообще непонятно, в чем «вина» и из-за чего в принципе тут сыр-бор. Но очевидно, что в разгар «СВО», то есть в последние полтора года, в РФ власти невесть зачем развернули целую кампанию по натуральной «зачистке» телеграма, причем не только от оппозиционных блогеров (как пострадал, к примеру, Игорь Стрелков) – что хотя бы понятно, но и от этих вот диковинных «медиаменеджеров», которые пробавлялись все последние годы какими-то «блоками на компромат»: собирали со всяких «жирных котов» серьезные бабки за то, что они НЕ БУДУТ публиковать нечто «компрометирующее».

Баязитова и Архарова проходят уже последними, до них пересажали неких таких же «телеграм-менеджеров» Ксении Собчак, потом зацапали аж какого-то отставного феэсбешника, который «вел канал Кремлевская прачка» (не спрашивайте!), еще до этого репрессировали тех, кто публиковал видео с некой «закрытой вечеринки» еще какого-то раздутого клопа… Во всем этом была поразительна невероятная свирепость приговоров. 7 лет, 8 лет… ЗА ЧТО? Вот сейчас – прокурор требует для Баязитовой 14 лет. Хоть стой, хоть падай. Для Архаровой – 13 лет. Это в ДВА РАЗА больше, чем даже художнице Скочиленко за 5 антивоенных листовок!

13 лет – за моральные страдания какого-то «банкира Ушакова»?? Кто это вообще? Да если бы Баязитова этого Ушакова убила, расчленила и съела – ей бы дали меньше!! Фантастика какая-то.

Самое, однако, «непостижное уму» во всех этих «процессах телеграммеров» – я не понимаю, о каком вообще «компромате» в современной России может идти речь. Что такое компромат в такой странной стране, как РФ?! Это же ничто. Пустышка. Ноль. За что Баязитова якобы брала деньги? За что ей платили хотя бы рубль?!

Что такое вообще «компромат»? Кто кого и перед кем «компрометирует»? Очевидно, варианта всего два: скомпрометировать кого бы то ни было можно

А) перед обществом

Б) перед властями

Строго говоря, даже не два, а один: компрометация перед властями точнее называется «доносом».

Значит, перед обществом. Это еще называется «в глазах общественного мнения». Но в России, как все мы прекрасно знаем, нет никакого общественного мнения! Или даже есть, но оно ни на что не влияет и никому не интересно – что, в общем, то же самое, что и нет. Взять того же условного «ушакова». Ну, допустим, растрезвонила бы эта Баязитова (или Архарова), что банкир «привлекался», «незаконно занимался предпринимательской деятельностью» или вообще уголовник. И что? Дальше-то что? Какой «блок», зачем?? В РФ нет ни свободной прессы, ни суда, ни выборов, ни института репутации, ни конкуренции. Все деньги в стране, по сути, в одних руках, вся «правоохрана» – тоже.

Что, граждане прочтут телеграм-канал Баязитовой и не понесут деньги в Промсвязьбанк, там «Нехороший банкир»? Чушь ведь. В РФ граждане не верят ничему и никому, в отношении банкиров убеждение, что «все они одним миром мазаны». Архарова с Баязитовой могли б обписаться про всех и вся – всё это сотрясение воздуха.

Или «банкир Ушаков» испугался, что телеграм-канал «Адские бабки» выдаст о нем Страшную Тайну, сообщение прочитает Честный Прокурор – и назначит в его отношении Проверку?! Но в России нет никаких «честных прокуроров», проверки в отношении кого угодно они и так могут возбудить в любой момент и по любому поводу, и решаются такие вопросы в РФ никак не блокировкой каналов, а глобальным мафиозным переплетением бизнеса и власти в нераздельный клубок, где каждая рука руку моет, а любые «телеграмеры» – ничтожные и презренные людишки, находящиеся ВНЕ и ни на что повлиять в принципе неспособные.

В связи с этим вся «зачистка телеграма», раз уже ее упорно проводят с такой кабаньей упоротостью и совершенно невероятной жестокостью, фактически по полному беспределу – становится любопытной аномалией. Сигнал ведь посылается достаточно четкий: «власть имущие» требуют от последнего не до конца подконтрольного средства информирования широких масса – телеграма – НИЧЕГО ПЛОХОГО о них не писать. В смысле – никакой конкретики вообще. Ослушникам – 14 лет! (в СССР, напомню, 15 лет было максимальным сроком, дальше уже только высшая мера).

Вопрос – но почему, черт возьми? Чего они боятся?! Общественного мнения нет. Прокурора? Так они сами прокуроры. Чего? Какой может быть компромат в окружении рабов?

Версия у меня одна (просто не могу придумать другой). Кураторы?! Есть какие-то кураторы, которые «на другой планете живут», но могут иной раз со своим машинным переводом телеграм русский прошерстить – по своей невероятной вредности и въедливости?! Бред. Всё бред какой-то.

Впрочем, как и всё происходящее в последнее время. Баязитову и Архарову все-таки жалко. 14 лет в ростюрьме… В деле без потерпевших… Сюр какой-то. БДСМ-сказка.