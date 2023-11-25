Мнение: О чистосердечном признании Арахмии… Путин был готов на всё?

Ну и дела!

Оказывается, весь нынешний «украинский кризис» мог закончиться, ещё полтора года назад — причём без людских потерь и территориальных изменений. И не было бы ни многотысячных жертв, ни адовых разрушений, ни прочих прелестей.

А ещё оказывается, что российский президент Владимир #Путин говорил вообще-то правду…

И нет, это не бред и не конспирология. Это «явка с повинной» известного украинского политического деятеля, депутата и бизнесмена Давида Арахмии.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» рассказал об обстоятельствах мирных переговоров России и Украины в 2022 году. По его словам, основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева, однако отказаться от переговоров с Россией посоветовал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы всё закончить, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО… Фактически, ключевой пункт был этот», — рассказал парламентарий. Полный фрагмент его интервью можно посмотреть здесь, например.

При этом, похоже, и в Киеве были готовы согласиться на условия Москвы. Да, г-н Арахмия сказал, что у команды «Квартала 95» были определённые сомнения. «Чтобы согласиться на этот пункт, нужно было изменить Конституцию. Наш путь в #НАТО зафиксирован в Конституции. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам в том, что они это выполнят. Это можно было сделать только при наличии [международных] гарантий безопасности», — говорит Давид Арахамия. Но, говоря по-правде, нейтральный статус Украины был в её Конституции не так давно. И в Декларации о государственном суверенитете он так и остался на веки вечные. Причём лет через N, когда Владимир Путин так или иначе покинул бы Кремль и внешняя политика России стала бы определяться совсем другими людьми, всё это можно было бы и поменять при желании украинского социума.

Но случилось то, что случилось. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — рассказал Давид Арахмия. Кстати, ходили некие слухи, что и к раскрутке событий в Буче тоже приложили руку британцы. И многие в российском истеблишменте до сих пор убеждены, что «украинский кризис», в котором увязли и континентальная Европа, и Соединённые Штаты, был выгоден Великобритании в первую очередь.

И тут возникают два момента.

Полтора года тех, кто говорил, что якобы весной 2022 года Украина в Стамбуле была готова подписать мирное соглашение с постоянным нейтралитетом и особым статусом Донецка/Луганска, но прилетел Борис Джонсон и запретил, называли адептами теорий заговора и «ватниками». А тут нардеп из Рады Давид Арахамия даёт интервью, где сообщает ровно то же самое: «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать, а “будем просто воевать”». Упс! Как-то неудобно получилось.

А ещё полтора года мог бы уже быть пусть плохонький, но мир. То есть, все многотысячные жертвы и территориальные потери Украины это в первую очередь ответственность всей этой швали, которая по приколу оказалась во власти в Киеве и ориентировалась на политических руководителей из Лондона. В конце концов, ведь не Владимир Путин в первую очередь отвечает за безопасность и жизни украинских граждан, а Владимир Зеленский и его команда! Но тот выбрал самый разрушительный сценарий, мол, «война всё спишет».

А спишет ли, гг. украинцы?

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