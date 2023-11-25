В Новосибирске представили систему защиты от дронов

В рамках осенней сессии акселерационной программы «А:Старт», прошедшей в Новосибирске, представители компании «Геопейджер», ставшей одним из победителей, представили систему наблюдения за беспилотными летательными аппаратами, предназначенную для минимизации рисков использования дронов в негативном контексте.

В данном случае речь идет о технологии использования датчиков, осуществляющих передачу информации о ситуации в воздушном пространстве в общий кадастр, что позволяет в режиме настоящего времени отслеживать степень активности в воздухе и выявлять дроны, которые могут быть задействованы с целью диверсий, промышленного шпионажа, или иных операций негативного характера.

Стоит отметить, что летом текущего года технология уже прошла тестирование в Донецкой Народной Республике, продемонстрировав высокую степень эффективности как на открытой местности, так и в условиях плотной городской застройки.