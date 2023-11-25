 

Компания Omate представила кольцо с функциями фитнес-браслета

25.11.2023, 6:10, Разное
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Китайская компания Omate анонсировало кольцо, измеряющее, по аналогии с фитнес-браслетами, показатели здоровья и физической активности пользователя.

В легкое и достаточно стильное кольцо из титана интегрированы датчики, отслеживающие пульс, насыщение крови кислородом, степень качества сна и уровень стресса. Кроме того, Ice Ring, обладающее зашитой от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать его практически в любых условиях, поддерживает целый ряд видов спортивных активностей, а батареи, для зарядки которой достаточно получаса, хватает на работу в диапазоне от четырех до шести дней.

Стоимость кольца, доступного в черном, серебряном и золотом цветах, составит около 191, тысячи рублей, а стать его обладатели можно будет в начале 2021 года.       


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