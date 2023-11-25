Ученые установили, сколько времени требуется на рост алмазов в природе

Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда, в Институте генеалогии и минералогии им. В.С. Соболева, расположенного в Новосибирске, ученые смогли воспроизвести совместную кристаллизацию алмаза и граната по аналогии с процессами, происходящими в природе.

Условия мантии Земли были смоделированы при помощи высокого давления типа «разрезная сфера», а в ходе эксперимента было установлено, что на образование драгоценного камня в один карат потребуется от 4,5 месяцев до 17,5 лет. Установлено, что средняя скорость роста алмаза в процессе взаимодействия граната с водно-углекислыми флюидами составляет, в зависимости от температуры, от 0,013 до 0,8 микрометра в час.

Если в качестве примера взять крупнейший в мире алмаз «Кулиан», масса которого составляет 3106, 7 карата, что эквивалентно 621 грамму, то на его образование потребовалось бы от 56 до трех тысяч лет.