 

Найден простой способ улучшить мозговую деятельность при дефиците сна

25.11.2023, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Портсмутского университета, взбодрится после бессонной ночи и повысить степень мозговой деятельности помогут физические упражнения в течение 20 минут.

В ходе одного эксперимента ученые преследовали цель выявить влияние на когнитивные способности небольшого недосыпа, в то время как во втором речь шла о воздействии целой бессонной ночи и сопутствующей данному факту гипоксии.

Удалось установить, что у первой группы физические упражнения умеренной степени эффективности способствовали улучшению производительности при выполнении задач у всех участников эксперимента, но и в случае с участниками второй группы, помещенными после бессонной ночи в среду с низким уровнем кислорода, физические упражнения способствовали стимулированию когнитивных функций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Мнение: Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

26.11 / Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11 / В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика