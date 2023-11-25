Найден простой способ улучшить мозговую деятельность при дефиците сна

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Портсмутского университета, взбодрится после бессонной ночи и повысить степень мозговой деятельности помогут физические упражнения в течение 20 минут.

В ходе одного эксперимента ученые преследовали цель выявить влияние на когнитивные способности небольшого недосыпа, в то время как во втором речь шла о воздействии целой бессонной ночи и сопутствующей данному факту гипоксии.

Удалось установить, что у первой группы физические упражнения умеренной степени эффективности способствовали улучшению производительности при выполнении задач у всех участников эксперимента, но и в случае с участниками второй группы, помещенными после бессонной ночи в среду с низким уровнем кислорода, физические упражнения способствовали стимулированию когнитивных функций.