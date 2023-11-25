Ученые представили новый метод для выявления рака поджелудочной железы

Как сообщает издание Nature Medicine, международная группа ученых, представляющих Китай, Чехию и США, разработала метод раннего выявления аденокарциномы протоков поджелудочной железы при помощи компьютерной томографии, причем без контрастирования.

В данном случае речь идет о методе PANDA, продемонстрировавшем высокую степень эффективности при выявлении рака и показав превосходство над рентгенологами по специфичности, имеющей отношение к выявлению онкологии у больных пациентов, и чувствительности, исключающей фактор заболевания у здоровых людей, на 6,3% и 34,1% соответственно.

Стоит отметить, что медианная продолжительность жизни в случае обнаружения рака поджелудочной железы на ранней стадии составляет 9,8 лет, в то время как в случае с поздней стадией данный показатель снижается до отметки в полтора года.