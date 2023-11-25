Ученые оценили взаимосвязь финансового оптимизма и умственных способностей

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Бата, высокая степень финансового оптимизма имеет тесную связь с низким уровнем умственных способностей.

В ходе эксперимента было опрошено, на предмет экономических перспектив, несколько тысяч жителей Великобритании, а спустя несколько лет полученные ответы сравнили со сценарием, воплотившимся в жизнь.

Удалось установить, что респонденты с более высокими когнитивными способностями, а вопросы анкеты подразумевали оценку беглости речи, способности запоминать слова, абстрактного мышления и математических способностей, отличались низкой степенью оптимизма и попадали в категорию реалистов на 22% чаще, чем те, у кого умственные способности оказались несколько хуже.