 

Ученые оценили взаимосвязь финансового оптимизма и умственных способностей

25.11.2023, 3:40, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Бата, высокая степень финансового оптимизма имеет тесную связь с низким уровнем умственных способностей.

В ходе эксперимента было опрошено, на предмет экономических перспектив, несколько тысяч жителей Великобритании, а спустя несколько лет полученные ответы сравнили со сценарием, воплотившимся в жизнь.

Удалось установить, что респонденты с более высокими когнитивными способностями, а вопросы анкеты подразумевали оценку беглости речи, способности запоминать слова, абстрактного мышления и математических способностей, отличались низкой степенью оптимизма и попадали в категорию реалистов на 22% чаще, чем те, у кого умственные способности оказались несколько хуже.     


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