 

Велик риск ошибиться — эксперты США раскритиковали использование искусственного интеллекта в воруженных конфликтах

25.11.2023, 3:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Израильские военные пользуются ИИ на поле боя в борьбе с ХАМАС, пишет Fox News. Последние два года они вкладывали огромные деньги в развитие ИИ-технологий специально для своих военных. Некоторые эксперты считают, что это переходит черту, которую людям переходить не стоит. Они признают наличие этической проблемы, но понимают, что ИИ с поля боя уже никуда не уйдёт.

Искусственный интеллект на поле боя. Израильские военные пользуются ИИ на протяжении всего противостояния с террористической организацией ХАМАС, тем самым вызвав дискуссию об этичности использования этой технологии в военных действиях. 

С нами Дуглас Кеннеди, чтобы посмотреть на этот вопрос с обеих сторон. Дуглас, о чём речь?

ДУГЛАС КЕННЕДИ, корреспондент: Да, Джон, в последнее время мы наблюдаем, как ИИ пишет рефераты, меняет видео — теперь он ведёт войну. 

То есть это по-настоящему поворотный момент в истории? 

МЭТТ МАККИННИС, Институт изучения войны: Да, мы никогда не видели такого ускорения поиска цели, отслеживания. 

Искусственный интеллект впервые оказался на поле боя в серьёзной войне. Он изменит то, как люди воюют друг с другом. К лучшему или к худшему. Мэтт Маккиннис из Института изучения войны, он специализируется на Ближнем Востоке и конфликтах будущего. 

Последние два года он наблюдал, как Израиль вкладывал огромные деньги в программу ИИ, созданную специально для его военных. 

Итак, Израиль называет это Fire Factory (фабрика пожара. — ИноТВ), и она создана для обработки огромного количества информации, чтобы они могли действовать быстрее и эффективнее?

МЭТТ МАККИННИС: Да, Fire Factory стало центральной составляющей прорыва армии обороны Израиля в области искусственного интеллекта для военных операций. Они загружают разведданные из открытых источников, из средств связи, со спутников, с камер наружного наблюдения, от ребят на местах, чтобы объединить это всё для принятия очень быстрых решений в войне. 

Fire Fsctory также анализирует данные, чтобы выбрать цели для смертоносного оружия. Израиль уверяет, что окончательное решение остаётся за командирами. Но некоторые считают это прорывом в области технологий, переходящим черту, которую людям переходить не стоит. 

МАКС ТЭГМАРК, президент Института Future of Life: Решения о жизни и смерти должны приниматься только людьми. 

Макс Тэгмарк — президент института Future of Life, который выступает против любого ИИ в  автономном оружии. 

МАКС ТЭГМАРК: Машины могут ошибаться, им не хватает содержания и человеческих ценностей, которые должны учитываться при принятии таких решений. 

Маккиннис признаёт наличие этической проблемы, но заявляет, что боевые действия с помощью ИИ уже никуда не уйдут. Сегодня, по его словам, мы смотрим на Израиль, а завтра — на Китай. 

Китай, по сути, выстроил своё военное будущее вокруг ИИ. 

МЭТТ МАККИННИС: Си Цзиньпинь поставил ИИ в центр своей модернизации китайских вооружённых сил. Он хочет быть быстрее и умнее, чем Соединённые Штаты. 

ДУГЛАС КЕННЕДИ: И Соединённые Штаты, говорит он, должны быть готовы защищаться для будущего ИИ. Вам слово, Дэйна и Джон. 

Всё движется очень-очень быстро. Это был Дуглас Кеннеди с подробностями. Дуглас, спасибо! 

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / AC – даже самые ярые сторонники Киева осознают неблагоприятное для Зеленского завершение украинского конфликта

25.11 / Politico – Евросоюз укрепит границу России и Финляндии охраной и оборудованием

25.11 / NTD – в Японии прошёл международный чемпионат по сбору мусора

25.11 / Гегемонии США на море рискуют положить конец проблемы с техобслуживанием

25.11 / Необычных патогенов не выявлено — власти Китая отреагировали на обеспокоенность ВОЗ по поводу вспышки респираторных инфекций на севере страны

25.11 / Arirang – Ким Чен Ын назвал запуск спутника-шпиона реализацией Пхеньяном «права на самооборону»

25.11 / Соглашение ЕС и Украины наносит смертельный удар по польским перевозчикам

24.11 / Sky News – стадион «Уэмбли» больше не будет участвовать в политических акциях

24.11 / Американский конгрессмен – власти Нью-Йорка активно поощряют неконтролируемый поток мигрантов

24.11 / Российско-китайские отношения — это идеальный и крепкий «брак по расчёту»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика