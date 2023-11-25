 

Рупор кремлевской пропаганды: Разрушая стереотипы

25.11.2023, 2:45, Разное
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Необходимо, чтобы больше женщин командовали ротами на передовой. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать», – (с) госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган.

Мужского пушечного мяса уже не хватает и в перспективе не будет хватать еще сильнее (при текущем уровне потерь), поэтому нарастает агитация за мобилизацию и отправку на фронт женщин.

Далее будут разрушены стереотипы, что не могут воевать студенты, школьники, инвалиды первой группы и много других интересных категорий. Если начнешь воевать до последнего украинца, так трудно остановиться в разрушении стереотипов.

Источник: Colonel Cassad


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