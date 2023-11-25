Ученые опровергли необходимость жесткой диеты при ожирении

Как заявила профессор Криста Варади, лицам, страдающим ожирением и диабетом, подойдет такой метод снижения веса и сахара в крови, как интервальное голодание.

В данном случае речь идет о том, чтобы употреблять самую разную пищу, без сколь-либо существенных ограничений, но исключительно в определенный отрезок времени. Если, например, пища поступает в организм в диапазоне с 10:00 до 18:00, то далее следует 16-часовой перерыв.

Результаты эксперимента, в ходе которого одна группа соблюдала строгую диету, в то время как вторая следовала принципу интервального голодания, показали, что во втором случае степень эффективности, по сравнению с ограничением калорий, оказалась выше. В течение полугода снижение веса в группах, придерживающихся интервального голодания и соблюдения строгой диеты, составило 3,6% и 1,8% соответственно.