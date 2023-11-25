 

Защитить сосуды и нормализовать уровень сахара в крови можно при помощи граната

25.11.2023, 2:30, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Султана Мулай Слимана, расположенного в Марокко, гранат способствует нормализации сахара в крови и повышает степень защиты кровеносных сосудов от повреждений.

В ходе эксперимента, проведенного на мышах, удалось установить, что содержащиеся в гранате пуниновая кислота и эллагитанины не только способствуют снижению массы тела, но и повышают степень чувствительности к инсулину, ответственному за процесс транспортировки сахара, получаемого с пищей, в клетки организма.

Кроме того, поступление в организм мышей дубильных веществ, относящихся к типу полифенолов, способствовало нормализации уровней «плохого» и «хорошего» холестерина в крови, таким образом снижая степень риска тромбообразования.     


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