 

С десяток инопланетян в плену бывало у землян

25.11.2023, 1:50, Разное
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Думаете, в США затих ажиотаж с инопланетянами? Отнюдь! Для самопиара это весьма выигрышная тема.

Вот и Дэвид Груш, будучи ветераном американских ВВС и бывшим офицером разведки, не удержался от соблазна и сделал дикое заявление о том, что инопланетяне были неоднократно захвачены людьми. Причем было их не меньше десятка.

Он утверждает, что «пилоты» были пойманы после «двузначного» числа крушений НЛО на Земле. Несмотря на то, что имели место некоторые их «взаимодействия» с людьми, большинство инопланетян представляли собой «разнообразные» биологические «сущности», о «физиологии которых» ученые не имеют ни малейшего представления.

В начале этого года Груш ошеломил политиков, заявив, что правительство США десятилетиями скрывало факты падения НЛО. По словам ветерана, осведомители рассказали ему, что они работали над секретными проектами, направленными на реинжиниринг найденных обломков инопланетных кораблей. Кроме того, на местах крушений отыскались «нечеловеческие биологические вещества».

После того как ведущий спросил бывшего разведчика, сколько биологических существ было найдено, Груш ответил, что «множество», и пояснил:

«У нас есть определенное количество различных вещей. Но я имею в виду, что никто не знает общее количество того, что взаимодействует с нами на Земле. Я общаюсь с людьми, которые знакомы с биологическим анализом и всем остальным. Так что у нас есть некоторое представление, но не полная картина, потому что, знаете, смотришь на это, и кажется, что я вообще не понимаю физиологии, что за черт, это совсем другое».

Хотя Груш признал, что не видел воочию свидетельств существования корабля или тел, он заявил, что подробно беседовал с десятками высокопоставленных сотрудников разведки и военных, которые рассказали ему о случившемся. Дескать, правительство США располагает «двузначным числом» разбившихся НЛО, но не может назвать точное количество.

Груш уточнил, что количество найденных НЛО «увеличилось также, как и количество найденных тел». А на вопрос, откуда они берутся, он поведал, что никто из его собеседников не говорил ему об их каком-то конкретном происхождении, и предположил:

«Возможно, мы это узнаем, но мне ничего не известно».

Очень содержательное интервью, не правда ли? Никто ничего не видел и точно ничего не знает, но почему-то все должны поверить, что это было именно так, как говорит Груш. Поистине, благодатная тема, чтобы напомнить о своем существовании!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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