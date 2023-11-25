Мнение: О тенденции… Украина отравила Европу?

Опять начну с анекдота времён #СССР.

Сидит чукча в чуме, Гегеля читает. Вбегает сосед:

— Чукча! Там твой олень со скалы упал!

Чукча сидит. Вбегает второй сосед:

— Чукча! Там два твоих оленя со скалы упали!

Чукча вздыхает. Вбегает третий сосед.

— Чукча! Там всё твое стадо со скалы упало!

Чукча:

— Однако — тенденция!

Так вот, в Европе — тенденция.

Европейцы тоже начали рваться на «украинском вопросе». И на мигранском тоже.

Сначала был такой один, венгерский премьер Виктор Орбан, который всячески топил против Украины и за продолжения сотрудничества с Россией. Его в Брюсселе называли маргиналом, но… Венгры его снова переизбрали.

Потом в Словакии усилилась партия «Направление — социальная демократия», лидер которой, Роберт Фицо, также продвигал лозунги о необходимости свернуть помощь Украине, в первую очередь — военную. Словаки проголосовали — и он тоже стал премьером.

Теперь вот уже и в Нидерландах на парламентских выборах победу одержала Партия свободы (PVV). Её лидер Герт Вильдерс своими высказываниями мог бы спокойно сойти за члена «Единой России». Он против помощи Украине и за «традиционные ценности». Так, он считает, что военную помощь, которую Нидерланды предоставили Украине, можно было бы направить на укрепление и расширение оборонного потенциала внутри страны. А ещё он за приоритет голландской истории и культуры с её светскими ценностями: «Если вам это не нравится, то уезжайте». И за прекращение государственного финансирования и субсидирования всех видов левой политической деятельности, включая «гендерные меры, климатическое безумие и чушь о многообразии».

А тем временем в Ирландии вспыхнули митинги против мигрантов. Митингующие требуют ужесточить правила въезда в страну и разобраться с принимаемыми беженцами. Чуть ранее ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил о планах ввести меры, обязывающие украинских беженцев оплачивать своё проживание, и изменить их социальные пособия. Тоже не с потолка взято, а как реакция на общественный запрос. Даже поляки — и те уже «не айс»: украинский агроэкспорт зажимают, фуры на границе тормозят, киевские власти — поучают. Тоже симптом.

Дело ведь не только в том, что «медовый месяц» в отношениях Украины с Европой прошёл, и начались склоки, обиды, претензии — пока ещё глухие и нечастые. Скорее в том, что на фоне рукотворного кризиса, устроенного европейскими властями сначала на фоне «зелёной повестки», потом ковида и теперь «газовой войны» с Россией, простые жители старого Света почувствовали, что власти ведут их куда-то не туда. И началась — тенденция.

Которую украинцы — надо отдать им должное — своей капризностью, инфантильностью и крикливостью здорово усилили. Тем более, что очень и очень многие беженцы просто сели на пособия, по сути, на шею налогоплательщикам. Ну и вот…

Конечно, #ЕС от этого не рухнет. Но и сильнее не станет. Правый поворот — он непредсказуем.

А если тенденция — ещё и усилится со временем?

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