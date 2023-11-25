 

Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские тенденции

25.11.2023, 1:35, Разное
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Авдеевские тенденции

Начать стоит с того, что «переможный» до недавнего времени тон украинских пабликов сменился констатацией факта критического положения ВСУ под Авдеевкой. Российские войска давят на основных направлениях наступательных действий. Cообразно нашему формату, мы не будем описываем действия наших войск, а напротив – проанализируем положение и маневры противника.

При поддержке авиации и артиллерии ВС РФ продвигаются на северо-восточном фланге (на направлении Керамик, Новокалиново, Бердычи, Петровское) и на юге (в районе Северного и Тоненького), заставляя ВСУ оставлять позиции. Существенные успехи отчаются в промзоне Авдеевского коксохимзавода, а также в районе дач и на направлении Авдеевского карьера. Украинские ресурсы фиксируют оставление ВСУ позиций в районе очистных сооружений, где ранее дислоцировался 12 отдельный стрелковый батальон и 21 батальон СпН. К северо-западу от Красногоровки ВС РФ заняли лесополосу севернее ж/д-ветки.

К северу и западу от дачного поселка Точмаш на направлении Новокалиново и лесополосы севернее Степового противник удерживает позиции силами 109, 129 отдельных бригад, а также 107, 236 и 237 отдельных батальонов ТрО, 1 президентской бригады, 22 отдельного батальона СпН, 52 отдельного стрелкового батальона, 1 танковой и 31 механизированной бригад, а также 3 отдельного полка СпН. Командование ВСУ, понимая оперативный замысел ВС РФ, пытается не допустить пропыва наших войск к станции Очеретино, после чего снабжение Авдеевского гарнизона через Орловку окажется отрезанным.

В попытках упредить попадание Авдеевской группировки в оперативное окружение командование ОТГ «Донецк» перебрасывает дополнительные силы в район расположения опорных пунктов ВСУ в 25 км северо-западнее в районе Новой Полтавки, через которую проходят две основные артерии снабжения Авдеевского гарнизона на пересечении дорог со стороны Константиновки и Покровска.

На южном фланге в районе промзоны, где оборону по-прежнему удерживает 1 механизированный батальон 110 механизированной бригады, также отмечается продвижение наших сил. В настоящее время противник перегруппировался, отведя часть подразделений на 1,5 км северо-западнее в район лесопосадки. Информация о полном выводе 110 бригады с Авдеевского направления не соответствует действительности. 2 батальон бригады удерживает позиции в районе бывшей базы отдыха «Царская Охота», 3 – в районе отвалов юго-западнее промки. Под выводом, скорее всего, имелась ввиду эвакуация поврежденной техники, которую вывозили инженерные части ВСУ.

Меж тем, у противника начали отмечаться проблемы с подвозом БК, что сказывается на снижении интенсивности боевых действий, заставляя ВСУ отходить вглубь и оголяя, тем самым, пригородные районы. Некоторые укро-паблики начинают пока что преждевременно сообщать, что Авдеевка находится в оперативном окружении. Единственный вариант для ВСУ задержать наше продвижение – это продолжать контратаковать на флангах, однако, это тоже вопрос времени (до момента, пока не нарушится окончательно снабжение).

Вероятнее всего, стремясь сохранить солдат, командование ВСУ начнет постепенный отвод подразделений, как только на глубине 15-25 км от Авдеевки будут оборудованы новые укрепрайоны, какая-то минимальная фортификация и инженерка в полосе от Константиновки до Курахово (возможно даже до Угледара), что потребует времени.

@Multi_XAM – цинк

Источник: Colonel Cassad


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