Обозначен напиток, способный защитить от нескольких вариантов COVID-19

Как сообщает издание BMC Cell & Bioscience, британские ученые установили, что с целью минимизации рисков развития тяжелой формы COVID-19 следует придерживаться диеты, повысить степень физической активности, а также включить в свой ежедневный рацион кофе.

Учитывая то обстоятельство, что данный напиток содержит такие полифенольные соединения, как хлорогеновая кислота, кофейная кислота и кафестол, причем в достаточно большом количестве, употребление кофе способно оказать организму достаточно существенную поддержку в борьбе сразу с несколькими модификациями коронавируса.

Установлено, что кофе блокирует взаимодействие шиповых белков ACE2, таким образом уменьшая вероятность заражения COVID-19 в диапазоне от 43% до 54%, а для повышения степени защиты организма достаточно принимать две чашечки ароматного напитка в день.