 

Nutriens: бобовые способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой и пищеварительной систем

25.11.2023, 1:20, Разное
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Как сообщает издание Nutriens, поспособствовать оздоровлению как сердечно-сосудистой, так и пищеварительной систем, можно за счет замены очищенных злаков на бобовые.

Представитель американской компании NutriScience, специализирующейся на производстве продуктов и пищевых добавок, отмечает, что замена порции таких белковых продуктов, таких как мясо и яйца, на горох и чечевицу позволяет снизить уровень холестерина в крови на 10%. Кроме того, пользу организму принесет и замена на бобовые очищенных злаков, в которых остались лишь углеводы и глютен, в то время как оболочка и зародыш отсутствуют.

Стоит отметить, что бобовые содержат относительно мало калорий, они богаты калием, необходимым для регуляции сердечного ритма, а также магнием, минимизирующим, за счет разжижения крови, риски тромбообразования.        


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