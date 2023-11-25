Nutriens: бобовые способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой и пищеварительной систем

Как сообщает издание Nutriens, поспособствовать оздоровлению как сердечно-сосудистой, так и пищеварительной систем, можно за счет замены очищенных злаков на бобовые.

Представитель американской компании NutriScience, специализирующейся на производстве продуктов и пищевых добавок, отмечает, что замена порции таких белковых продуктов, таких как мясо и яйца, на горох и чечевицу позволяет снизить уровень холестерина в крови на 10%. Кроме того, пользу организму принесет и замена на бобовые очищенных злаков, в которых остались лишь углеводы и глютен, в то время как оболочка и зародыш отсутствуют.

Стоит отметить, что бобовые содержат относительно мало калорий, они богаты калием, необходимым для регуляции сердечного ритма, а также магнием, минимизирующим, за счет разжижения крови, риски тромбообразования.