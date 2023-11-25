Рупор кремлевской пропаганды: Проблема крыс

Проблема крыс

Полчища грызунов, появившиеся в окопах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, стали для них неожиданным противником. Военнослужащие столкнулись с проблемой доступа в интернет, так как мыши перегрызают проводку, сообщает Japan Times.

«Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы», — приводит издание слова украинского военнослужащего Дмитрия. По его словам, грызуны испортили ему свитер, который прислала жена, также им нравится атаковать терминалы спутникового Интернета Starlink.

Автор статьи рассказал, что мыши наводняют окопы в поисках еды и тепла, а украинские бойцы пытаются бороться с ними с помощью липких ловушек. Он добавил, что в это время года грызуны — не единственная проблема украинцев: из-за опавших с деревьев листьях российским дронам стало проще обнаружить позиции ВСУ.

https://lenta.ru/news/2023/11/23/vsu-stolknulis-v-zone-svo-s-neozhidannym-protivnikom/ – цинк

У наших ровно тоже самое. В этом плане проблема общая Уже как-то писал на сей счет – на фронте действительно серьезное засилье мышей и крыс. Различные крысиные яды и коты помогают лишь частично. Там где с ними вообще не борятся, плодятся серьезными темпами. Отдельные особи отжирааются до достаточно крупных размеров. Такой себе привет из Первой мировой войны.

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