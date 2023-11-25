Ранняя седина может сигнализировать об изменениях в иммунной системе

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Мэриленда, седина не только представляет собой один из признаков проявления старения, но и может выступать в качестве своеобразного идентификатора состояния иммунной системы.

В рамках экспериментов на мышах, отличающихся модифицированным геном MITF, отвечающем за цвет глаз, кожи и волос у человека, равно как и шерсти у животных, было установлено, что у данных грызунов седина появилась раньше, чем у обычных, что свидетельствует о четкой взаимосвязи между обозначенным геном и процессом появления седины.

В итоге, можно сделать вывод, что между изменением окраски волос или шерсти в процессе старения и состоянием иммунной системы существует прямая связь.