 

Sky News – стадион «Уэмбли» больше не будет участвовать в политических акциях

24.11.2023, 23:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Лондонский стадион «Уэмбли» больше не будут подсвечивать для выражения солидарности с другими странами в связи с происходящими в них политическими событиями или катастрофами, передаёт Sky News. Футбольная ассоциация Англии изменила правила, и теперь допускается исключительно подсветка, связанная напрямую с использованием стадиона в качестве спортивного и развлекательного объекта. Таким образом функционеры организации больше не будут заниматься оценкой порой непростых геополитических ситуаций.


AP

В результате пересмотра правил Футбольной ассоциации Англии арку стадиона «Уэмбли» больше не будут подсвечивать в знак солидарности со странами, пострадавшими от террористических атак и стихийных бедствий. Теперь допускается подсветка, исключительно связанная напрямую с использованием стадиона в качестве спортивного и развлекательного объекта, пишет Sky News.

Такое решение последовало вслед за критикой того, что после зверств ХАМАС в Израиле достопримечательность не была подсвечена в цвета израильского флага. За прошедшие годы арка «Уэмбли» подсвечивалась цветами флагов Франции, Турции и Украины.

Однако на фоне конфликта на Ближнем Востоке и всплеска пропалестинских настроений в Англии и в среде любителей футбола спортивная организация предпочла не демонстрировать солидарность с Израилем на известном стадионе Лондона.

Как отмечается в статье, запрет коснётся и поддержки кампаний по инклюзивности и многообразию с использованием флага ЛГБТ. Таким образом, Футбольная ассоциация больше не будет заниматься оценкой порой непростых геополитических ситуаций.

Тем не менее будет допускаться подсветка в качестве памятного знака после смерти известного национального деятеля — игрока сборной Англии или же правящего монарха, завершает Sky News.


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