Ученые смоделировали внешность собак через 10 тысяч лет

Как сообщает издание Interesting Engineering, в Соединенных Штатах представители компании, специализирующейся на генетическом тестировании домашних животных, продемонстрировали, как могут выглядеть собаки через десять тысяч лет.

Генетики, объединившиеся с ветеринаром Эрни Уордом, предполагают, что в случае глобального потепления масса собак существенно сократится, учитывая то обстоятельство, что в этом случае животным потребуется намного меньше еды и энергии, а процесс охлаждения существенно упростится. Кроме того, как считают эксперты, собаки лишатся шерсти и обретут большие головы и уши.

В том случае, если Земля будет охвачена существенным похолоданием, как подчеркнул Уорд, шерсть собак, которые могут обзавестись максимально сильными мышцами, необходимыми для охоты, станет более густой, а толщина жировой прослойки, выступающей в результате резервуара энергии, увеличится.