 

Daily Mail: лишний вес повышает риск развития 13 видов рака

24.11.2023, 21:55, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, ожирение повышает риск развития 13 видов онкологических заболеваний, включая рак кишечника, пищевода, груди, матки, поджелудочной железы и почек.

Согласно результатам исследования, проведенного британскими учеными, у тех, кто обладает лишним весом, степень риска развития рака возрастает на 23%. Есть мнение, согласно которому лишний вес вызывает в организме воспаление, активизирующее рост опухолей, не говоря уже о том, что при ожирении обычно фиксируется повышение уровня инсулина в крови, а именно этот гормон может выступать для раковых клеток в качестве стимулирующего фактора.

В том случае, если ожирение дополняют сердечно-сосудистые заболевания, степень развития рака возрастает еще больше.       


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