Мнение: Всемирные игры дружбы вместо Олимпиады: ждать ли нам олимпийский бойкот 2.0

1. Россия объявила, что проведёт в следующем году Всемирные игры дружбы, на которые мы пригласим лучших спортсменов мира вне зависимости от их национальной принадлежности (ссылка). То есть, в отличие от шабаша дискриминации и расизма, в которое скатились американские Олимпийские игры, наши соревнования будут честными и открытыми.



Игры запланированы в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года – до их открытия осталось менее 10 месяцев. В программу войдут 25 видов спорта, в том числе и неолимпийских. По словам организаторов, в Играх дружбы собираются принять участие более 100 стран (ссылка).

Интересно, исключим ли мы из игр США и Израиль за их военные преступления. Следовало бы, конечно, но, с другой стороны, спорт на то и спорт, чтобы объединять, а не разъединять.

2. В Международном олимпийском комитете ожидаемо осудили русскую инициативу (ссылка):



Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к национальным олимпийским комитетам (НОК) по вопросу участия в Играх дружбы-2024 в России. <…>

Директор по связям с НОК Джеймс Маклеод заявил, что подобные соревнования способствуют росту политизации мирового спорта, и призвал НОК отказаться от участия в турнире.

«Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации Исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – Джеймс Маклеод, директор по связям с НОК.

Про политизацию мирового спорта, конечно, смешно, но от американцев ничего другого и ждать не стоило.

3. Также США в очередной раз натравили на Россию своё ВАДА. ВАДА, кстати, осталось без членских вносов от России и Белоруссии за 2023 год, и было бы неплохо, если бы мы окончательно прекратили финансировать эту русофобскую организацию (ссылка):

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Всемирные игры дружбы, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Он отметил, что соревнования собираются проводить не в рамках мирового спорта. По словам чиновника, их организацией занимается президент федерации, лишенной признания Международного олимпийского комитета (МОК).

Возможно, дальше США попытаются бойкотировать наши Всемирные игры дружбы, подобно тому как США организовали бойкот западными странами Летней Олимпиады в Москве 1980 года (под предлогом войны СССР в Афганистане).

Впрочем, нас устраивает любой вариант. Американцев куда как практичнее иметь врагами, чем друзьями, так что если они откажутся лететь на соревнования в Москву, они не только продемонстрируют слабость своих спортсменов, но и окажут России услугу.