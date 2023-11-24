Мнение: О насущном… Почему стало сложно быть русским?

Ещё недавно всё было сравнительно неплохо. Пусть не совсем шоколадно, однако вполне терпимо. Разве что «девочки» определённого склада скучали по Ницце и Каннам, да «элитка» — по Куршавелям. Теперь уже и взрослые, отнюдь не сентиментальные мужики, — опытные, тёртые, многое повидавшие, — жалуются, что русским стало быть сложнее. Намного сложнее за последние год-полтора.

С чего бы вдруг…

#деньги не просто перестали решать проблемы, а сами стали частью проблемы? «Русские» деньги, если что.

Ещё весной казалось, что всё тип-топ. Ну, закрылся для русских денег Лондон — появился Дубай. С тем же привычным английским правом, а вдобавок с приятным бонусом в виде «Бурдж-Халифа», Рас-эль-Хаймы и низких цен на бренды в моллах. Ну, перелёт стал чуть сложнее и чуть дороже. Ну, арабский менталитет надо уважать, не бухая на улицах. Приемлемо. И вся тусовка переместилась в Эмираты…

Теперь народ опять ноет и сетует. «Быть россиянином в Дубае стало сложнее», — говорят они. А самые смышлёные догадываются, что это лишь цветочки.

Ой, а что случилось?

Банки Объединённых Арабских Эмиратов ужесточили контроль за счетами российских компаний из-за усиления давления со стороны США по вопросу соблюдения международных санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на несколько бизнесменов и консультантов. По их словам, проведение банковских операций для российских компаний и даже для частных лиц становится всё сложнее, случаи отказов участились из-за стремления властей ОАЭ не подвергать себя «лишнему» репутационному риску. Кроме того, чиновники Эмиратов стремятся закрыть «очевидные пробелы» в исполнении санкций из-за намерения выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Кредитные институты ОАЭ начали требовать от россиян дополнительную документацию и порой надолго блокируют счета, запрашивая обоснование перевода или сведения о происхождении средств.

«Некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили подобные транзакции», — рассказала американскому агентству дубайский консультант по банковским счетам и трансграничным сделкам Дарья Невская. При этом Арабские Эмираты не вводили санкции против Москвы. Но они всё же прислушались к дипломатам из #ЕС, Великобритании и #США, которые на протяжении многих месяцев последовательно обращались к руководящим персонам ОАЭ, «чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений». Капля камень точит…

В общем, не успели более-менее «хорошие» русские обосноваться в солнечных Дубаях и накупить там недвижимости, как пришла необходимость искать новое убежище для денег и, вероятно, пристанище для себя. Особо одарённые, как репер Алишер Моргенштерн уже ищут ходы для возвращения в Россию. хотя кому они там теперь нужны?

Что ж, мир изменился не только для США. И не всякие деньги — решают.

А значит, быть русским с каждым годом станет ещё сложнее?

—