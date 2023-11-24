Рупор кремлевской пропаганды: Все объекты кажутся ненастоящими

В копилку луносрача. Путину доложили о том, что американская нейросеть обнаружила фальсификации на фотографиях лунной миссии США.

Все объекты кажутся ненастоящими

Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США, рассказали президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", глава государства заинтересовался таким выводом искусственного интеллекта.

Во время осмотра выставки Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал об опыте работы с нейросетью от американской компании Google, которой исследователи предложили проанализировать фото лунной миссии США.

"Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", – сказал Герасименко Путину.

Глава Сбербанка Герман Греф, "чтобы не было предвзятости", подчеркнул, что такие выводы сделала американская, а не российская, нейросеть на основе множества параметров. "Интересно", – ответил Путин.

https://ria.ru/20231124/luna-1911667914.html – цинк

Ждем волнующих выводов российских и китайских нейросетей.

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