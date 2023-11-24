 

Западные алгоритмы ИИ могут исключить Россию из поисковых систем, считает Путин

24.11.2023, 20:40, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность попытками западных специалистов внедрить в алгоритмы искусственного интеллекта информацию об отсутствии России. Он высказал свою точку зрения на конференции “Путешествие в мир искусственного интеллекта” в Москве 24 ноября.

Путин подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта, разрабатываемые на Западе, могут подсказать машинам, что Россия, ее культура, наука, музыка и литература, фактически не существуют (бред сумасшедшего из XIX века неумеющего даже пользоваться компьютером).

Тем не менее, российский лидер заявил, что запрет на развитие искусственного интеллекта не является решением проблемы. Вместо этого, он отметил, что ограничения могут привести к тому, что специалисты начнут разрабатывать новые технологии в других местах.

Ранее “аналитик” Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Герасимов сравнил гонку в сфере искусственного интеллекта с “ядерной гонкой” прошлого века. Он отметил, что активное внедрение ИИ дает государствам значительные преимущества при создании вооружений и технологий двойного назначения.


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