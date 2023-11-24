Бергамот и грейпфрут – отличный дуэт: как нанести духи и создать свой неповторимый фирменный аромат

Покупка любимых духов — это одно, но создание собственного фирменного аромата требует множества проб и ошибок. Наслаивание парфюма (или то, что еще называют «коктейлем ароматов») объединяет два аромата для создания индивидуального варианта. Не знаете, с чего начать и как нанести правильно ароматы? В сегодняшней статье мы расскажем об этом более подробно.

Что такое парфюмерное наслаивание

Наслаивание духов позволяет вам придумать свой уникальный аромат, объединив два запаха вместе. Искусство многослойности позволяет вам носить сочетание, которое соответствует вашему настроению и/или эстетике.

Как наслаивать духи

Наложение ароматов предполагает нечто большее, чем просто нанесение одного парфюма поверх другого. Эксперты утверждают, что в данном вопросе следует принимать во внимание одновременно несколько факторов: от понимания того, как смешивать дополняющие друг друга ноты, до того, как наносить духи на кожу.

Советы от экспертов

В первую очередь попытайтесь разобраться в нотах духов. До момента перехода непосредственно к созданию смеси важно знать, какую роль каждая нота играет в аромате. Верхняя нота – это первое, что вы услышите в духах, поскольку она часто дает свежесть (например, бергамот, роза или апельсин). Затем идет средняя нота. Она, как правило, более теплая (например, жасмин, корица и яблоко). Еще есть так называемая нижняя нота (часто сандал, амбра и ваниль). Она обычно сохраняется на теле дольше всего и проявляется больше по мере затухания верхней ноты.

Эксперты советуют придерживаться схожих ароматов. Чем более последовательно вы будете использовать их при уходе за телом, тем сильнее будут они выделяться. Например, если вы хотите благоухать ванилью, не стоит ограничиваться исключительно духами. Попробуйте добавить мыло, лосьон, гель для душа и/или масло для тела с этим ароматом.

Не игнорируйте увлажняющий крем. Ключ к стойкости вашего аромата — это увлажнение кожи. Эксперты рекомендуют наносить лосьон для тела на этапе до духов, чтобы аромат как можно дольше и выраженнее сохранялся на коже.

Начните наслаивать ароматы от тяжелого к легкому. Это предотвращает подавление базовой нотой более тяжелого аромата более легкого варианта. Это также позволяет вам играть с соотношением между ними.

Лучше ограничить, по словам экспертов, количество наносимых духов. При наложении слоев предпочтительнее начинать с двух ароматов. Как только вы определите грамотное соотношение, вы сможете использовать уже третий аромат. Однако всегда начинайте с простого.

При нанесении духов нацеливайтесь на определенные области. Место, где вы распыляете духи, может существенно повлиять на то, как будет звучать ваш уникальный аромат и насколько долго он будет оставаться на теле. Лучше всего распылять на запястья, шею и внутреннюю часть локтей.

Какие ароматы идеально сочетаются

Теперь, когда вы понимаете, как наслаивать духи, пришло время немного поэкспериментировать. К счастью, и в этом вопросе есть несколько советов от экспертов.

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Ароматы, которые уравновешивают друг друга: цитрусовые + цветочные

Все дело в нанесении легкого аромата (например, цитрусовых) поверх более сладкого (например, цветочных нот). Цитрусовые ноты, чуть разбавленные сладкими цветочными, оставляют после себя легкий, чуть бодрящий и одновременно освежающий аромат, сохраняя при этом выраженную сладость цветочных нот.

Ароматы, дополняющие друг друга: амбра + древесный

Эти два аромата принадлежат к схожим обонятельным семействам (оба считаются теплыми и дымными нотами). Вместе они активно усиливают ноты друг друга, но добавляют уровень уникальности и изысканности.

Более сложные ароматы: роза + древесина

Противоположности притягиваются сладкими и дымными нотами. По словам экспертов, роза сохраняет свои верхние и средние ноты, но получает легкий оттенок дымности древесных нот. При наложении слоев это придает аромату глубину, гладкость и сложность.

Иные сочетания ароматов

Если вы желаете сделать аромат полностью цветочным, попробуйте аромат розы и жасмина. Если вы поклонник цитрусовых, бергамот и грейпфрут — отличный дуэт. Хотите древесные нотки? Наслаивайте сандал и пачули. На самом деле комбинации бесконечны.

Есть ли ароматы, которые не сочетаются

Избегайте одновременного нанесения двух тяжелых духов. Вместо этого используйте простой аромат и только после уже добавляйте более сложный, чтобы выровнять всю композицию. Как отмечают эксперты, для начала используйте два аромата, чтобы не перегружать свои чувства и не создавать невыносимый запах.

Самое интересное в наложении духов — это то, что вы можете постоянно экспериментировать. Вы можете работать с классическими ароматами (например, ваниль и роза) или комбинировать неожиданные варианты (например, перец и роза). Речь идет о том, чтобы найти свой аромат, поэтому позвольте нотам помочь вам создать лучшие комбинации. Не бойтесь в этом деле ошибок.