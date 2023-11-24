 

Госслужащим высшего ранга начнут платить зарплаты инвалютным рублём

24.11.2023, 19:33, Разное
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Центробанк и Минфин вышли на финальный этап разработки концепции инвалютного рубля.

Ожидается, что уже в следующем году такой валютой начнут платить зарплаты чиновникам высшего ранга и топ-менеджерам госкорпораций.

В отличие от обычного рубля, для его инвалютной версии установят фиксированный обменный курс по отношению к доллару и евро. Таким образом, управленцы больше не столкнутся с ситуацией, когда из-за колебаний национальной валюты их доходы падают в полтора, а то и два раза.

Оплачивать покупки инвалютным рублём можно будет далеко не везде, а только в магазинах специального обслуживания (торгующих в том числе «санкционными» продуктами и товарами). С другой стороны, останется возможность обменять такие рубли на обычные с двойной конвертацией через доллар. Рядовым физическим лицам владеть инвалютным рублём запретят во избежание спекуляций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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