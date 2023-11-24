Невролог Беленко рассказала, о чем сигнализирует тремор рук

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24.11.2023, 19:30, Разное
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Тремор рук — это состояние, которое может быть вызвано различными факторами. Невролог Елена Беленко поделилась своими знаниями о причинах этого явления и важных симптомах, которые необходимо учитывать.

Этот симптом может свидетельствовать о наличии серьезных неврологических патологий, таких как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз или поражение мозга. Беленко подчеркивает, что обычно серьезные заболевания не проявляются одним лишь тремором. Поэтому, если у вас есть дрожь в руках, обратите внимание на другие возможные признаки, такие как изменения в психоэмоциональном состоянии, например, повышенная обидчивость, плаксивость или тревожность. Кроме того, тремор может также влиять на другие части тела.

Важно отметить, что не все случаи тремора рук обязательно связаны с неврологическими проблемами. Он может быть вызван проблемами с печенью и щитовидной железой. Беленко подчеркивает, что заболевания этих органов могут способствовать развитию тремора.

Кроме того, одной из распространенных причин тремора рук является поражение периферических нервов. Это поражение часто связано с эндокринными патологиями или отравлениями.

Таким образом, тремор рук может быть сложным симптомом, который может указывать на разнообразные проблемы в организме. Если у вас возникла дрожь в руках, не стоит пренебрегать этим сигналом. Обратитесь к врачу для более детального обследования и диагностики.


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