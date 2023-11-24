Скраб из апельсиновой корки, зубная паста и лимонный сок: отбеливаем область под ногтями домашними средствами

Когда вы занимаетесь уборкой, готовкой, дачными делами, творчеством и так далее, частички разных веществ попадают вам под ногти и окрашивают эту область. Из-за этого руки могут выглядеть неухоженными, неопрятными. Конечно, можно пойти по простому пути и покрыть ногти непрозрачным лаком. Но правильнее будет отбелить область под ногтями при помощи простых домашних средств.

Лимонный сок

Для того чтобы отбелить ногти, просто окуните кончики пальцев в чашку со свежевыжатым лимонным соком или раствором лимонной кислоты. Подождите десять минут, а затем хорошо ополосните руки под проточной водой. После такого отбеливания нужно обязательно наносить на руки крем, а на область кутикулы – специальное масло или воск.

Сода

Пищевая сода обладает естественными отбеливающими свойствами. Она прекрасно очищает промежуток под ногтями и осветляет пластину. Для этого нужно приготовить густую пасту из соды и теплой воды. Нанесите средство на пальцы, стараясь как можно лучше заполнить подногтевое пространство. Через пять минут промойте ногти под краном.

Зубная паста

Возьмите старую зубную щетку, выдавите на нее немного зубной пасты и аккуратно потрите кончики пальцев, чтобы щетинки попадали под ногти. Оставьте средство на три минуты, чтобы закрепить результат, а потом смойте с использованием щетки.

Уксус

К стакану теплой воды добавьте полторы столовые ложки уксуса. Хорошо смажьте руки кремом, а потом окуните кончики пальцев в уксусный раствор на пять минут. По окончании процедуры промойте руки под водой и снова нанесите крем.

Мыло и вода

Если вы ищете максимально простой способ, как отбелить область под ногтями домашними средствами, просто хорошенько вымойте руки с мылом. Для обработки ногтей используйте специальную щеточку, мочалку или старую зубную щетку.

Апельсиновый скраб

Сухую апельсиновую цедру измельчите в порошок при помощи кофемолки. Добавьте немного воды, чтобы получилась густая пастообразная масса. Нанесите это средство на кончики пальцев и хорошенько потрите. Оставьте на несколько минут для воздействия, а затем тщательно промойте под проточной водой.

Оливковое масло

Масло – это прекрасный растворитель, который справляется с разными видами загрязнений. Чтобы отбелить область под ногтями, хорошо смажьте кончики пальцев оливковым маслом и оставьте на четверть часа как маску. После этого вымойте руки с мылом, чтобы не осталось жирной пленки. Не забудьте нанести жирный увлажняющий крем.