Мнение: Красота без обнаженки

Недавно интересовался «Неужели красота в России может быть только обнаженной? Или в бикини? А в одежде – это как бы уже и не красота? Или я не прав?».

Признаюсь, был не прав. Красота может быть не только обнаженной. Но и в одежде.

Студентка 4 курса Казанского университета Алина Гараеева убедительно доказала это, получив титул вице-мисс на конкурсе Miss Planet International (Мисс Планета), который прошел в Камбожде.

Девушка из Казани уже побеждала в конкурсах красоты – «Краса Татарстана» и Miss Planet Russia.



Фотографии отсюда

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