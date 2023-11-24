Мнение: Красота без обнаженки
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Недавно интересовался «Неужели красота в России может быть только обнаженной? Или в бикини? А в одежде – это как бы уже и не красота? Или я не прав?».
Признаюсь, был не прав. Красота может быть не только обнаженной. Но и в одежде.
Студентка 4 курса Казанского университета Алина Гараеева убедительно доказала это, получив титул вице-мисс на конкурсе Miss Planet International (Мисс Планета), который прошел в Камбожде.
Девушка из Казани уже побеждала в конкурсах красоты – «Краса Татарстана» и Miss Planet Russia.
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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