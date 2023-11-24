Доктор Смерницкий: “Откладывание” мочеиспускания провоцирует простатит и пиелонефрит

Урологический совет: никогда не терпите, когда ощущаете позывы к мочеиспусканию. Дело не только в комфорте, но и в вашем здоровье. Доктор Андрей Смерницкий отметил, этот простой жизненный момент может привести к простатиту и пиелонефриту.

Смерницкий объяснил, что желание посетить туалет возникает, когда в мочевом пузыре накапливается более 150 мл жидкости. Однако терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя. В противном случае мышцы мочевого пузыря могут перерастянуться, что в долгосрочной перспективе может привести к хронической задержке мочи.

Мочу также нельзя считать стерильной жидкостью, поэтому своевременное опорожнение мочевого пузыря имеет важное значение. Длительное нахождение мочи в пузыре может вызвать инфекции мочевых путей, циститы и даже серьезные проблемы, такие как пиелонефрит и гидронефроз. В таких случаях токсины из мочи могут немедленно попасть в кровь, вызывая уремию или хроническую почечную недостаточность.

Следует отметить, что постоянная задержка мочи может способствовать образованию камней и воспалению, что особенно важно для мужчин старше 50 лет. Поэтому не игнорируйте позывы к мочеиспусканию, это может стать залогом вашего здоровья.