Больше силуэта, чем конкретики: стильные образы на основе черных брюк

Черные брюки – это один из основных базовых элементов гардероба, но это вовсе не означает, что с ними можно создавать исключительно сдержанные, классические образы. Стилисты утверждают, что такие брюки подчеркивают, скорее, силуэт, чем конкретность, позволяя создавать самые неожиданные луки, проявляя свои творческие способности. Вот несколько таких нарядов в уличном стиле с советами экспертов по их стилизации.

Уютный контраст

Один из способов придать глубину наряду, включающему черные брюки и темный верх, – поэкспериментировать с различными текстурами, такими как шерсть, кашемир, твид и трикотаж. И чем более контрастными будут фактуры, тем лучше.

Кожаный верх и низ

Для создания элегантного образа наденьте кожаную рубашку на пуговицах и кожаные брюки прямого кроя. Это может быть как натуральный материал, так и его заменители. Удачно завершить лук помогут пушистый жакет из плюша и белая сумочка.

Черный как фон для принтов

Черные брюки – это отличный фон для ярких цветов и узоров. Если вам нравится эпатировать окружающих, то вы можете, последовав примеру американской модели Джиджи Хадид, надеть с черными джинсами не только яркий полосатый свитер, но и разноцветные ботильоны на высоких каблуках. При этом темные брюки создают достаточно пространства между яркими пятнами, поэтому общий эффект не является раздражающим.

С серыми оттенками черного твида

Как утверждают эксперты моды, даже такой строгий материал как твид может выглядеть утонченно, если добавить в него серого градиента и составить комплект с черными брюками и ультраженственной блузкой с кружевным воротником и вязаным свитером. В целом данный лук можно охарактеризовать как остромодный вариант стиля преппи, или школьного стиля.

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Тотальный черный цвет

Несмотря на то что серый и черный соседствуют друг с другом на цветовом круге, в повседневной одежде они смотрятся совершенно по-разному. В отличие от уютного костюма groutfit (тотальный серый), ансамбль с черными брюками в стиле тотал-лук почти всегда выглядит боле модно, более изысканно, по-столичному, даже если вы наденете толстовку оверсайз. Но при этом желательно продуманно отнестись к аксессуарам, используя детали из лакированной кожи.

С университетской курткой

Университетская куртка традиционно представляет собой сочетание шерстяных полок и спинки с надписями из синели и с кожаными рукавами. Но если вы хотите добиться большей элегантности и стильности в образе, рекомендуется носить такую куртку с такими предметами гардероба, которые соответствуют определению “тихая роскошь”. В данном случае это классические черные джинсы, белая водолазка и лаконичная сумочка.

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С модными лоферами

Если вы хотите немного обновить классический байкерский образ, в котором непременно присутствуют черные джинсы и черная кожаная куртка, вместо традиционных байкерских сапог, армейских ботинок или ботинок челси наденьте остромодные лоферы на толстой подошве.

Немного красного

Красный цвет – один из самых популярных трендов этой осени, и его можно удачно сочетать с черными брюками. Такой симбиоз особенно подойдет тем девушкам, которые предпочитают одеваться в стиле рок. Но если вам нравится что-то более спокойное и утонченное, то лучше подобрать обувь и аксессуары темно-красного или бордового цвета.

Деним плюс деним

Если вы хотите соответствовать такому модному тренду как “деним плюс деним”, то стилисты советуют начать с сочетания черного верха с таким же низом. В отличие от тотального синего или смешения его оттенков этот вариант выглядит более сдержанно, оставаясь при этом модным и гармоничным. Наденьте пару черных туфель-лодочек с острым носком для изысканного лука или кроссовки для создания более непринужденной атмосферы.