Стимулирует выработку коллагена и улучшает барьерную функцию: польза молочной кислоты для кожи, как использовать и с чем сочетать

Польза молочной кислоты для здоровья и кожи не подлежит сомнению. Кремы и различные тоники на ее основе отшелушивают омертвевшие клетки, улучшают увлажнение глубоких слоев эпидермиса. Как же правильно пользоваться косметикой с молочной кислотой, чтобы не навредить себе и достичь максимального эффекта от таких процедур.

О пользе молочной кислоты было известно еще в Древнем Египте. В те далекие времена египтяне часто купались в молоке, что улучшало состояние кожи. Проведенные сегодня лабораторные исследования показали, что молочная кислота, содержащаяся в различных сыворотках и тониках, действительно положительно сказывается на эпидермисе. Правильное использование всех подобных средств позволит гарантировать эффективность проводимых процедур.

Польза молочной кислоты для кожи

Установлено, что косметика с молочной кислотой отлично отшелушивает ороговевшие клетки и улучшает клеточный оборот, повышает защитные свойства кожных покровов и стимулирует выработку коллагена. Это позволяет предупредить возрастные изменения, а также решает проблемы с морщинами и пигментацией. Все это способствует тому, что кожа выглядит моложе, решаются различные косметологические дефекты.

Отшелушивание и клеточный обмен

Многочисленные соединения, содержащиеся в молочной кислоте, разрушают связь между кожей и ороговевшими мертвыми клетками, обеспечивая выраженный отшелушивающий эффект. Также установлено, что использование подобной косметики запускает естественные процессы регенерации клеток в глубоких слоях эпидермиса.

Поддержание кожного барьера

Использование средств с молочной кислотой позволяет увеличить выработку керамидов, что, в свою очередь, улучшает водонепроницаемый барьер кожи, предотвращая быструю потерю влаги. Это избавляет от необходимости постоянного использования различных увлажняющих кремов.

Стимулирование выработки коллагена

Регулярное использование средств с молочной кислотой способствует стимуляции выработки структурных молекул гликозаминогликанов и коллагенов. Это позволяет достичь упругости и красивого состояния кожи, избавляя от многочисленных морщинок. Именно поэтому молочная кислота входит в состав различных антивозрастных кремов.

Возможный вред от использования молочной кислоты

Молочная кислота считается самой мягкой среди аналогичных компонентов. Тем не менее, при чрезмерном использовании такой косметики она может вызвать раздражение чувствительной кожи, привести к ее сухости и покраснению. Специалисты рекомендуют воздерживаться от применения молочной кислоты людям с чрезмерной чувствительностью кожи. Это позволит им избежать частых покраснений и воспалений кожных покровов.

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Перед началом использования подобных средств следует провести тест: нанести небольшое количество продукта и выдержать его 20-30 минут. Если не появляется покраснение, жжение или другие признаки раздражения и аллергии, то можно продолжать использовать такую косметику. В случае возникновения признаков аллергии или раздражения при использовании этих средств, рекомендуется либо сменить продукт, либо полностью отказаться от молочной кислоты.

Сочетание молочной кислоты с другими ингредиентами

Необходимо крайне осторожно использовать молочную кислоту в сочетании с ретиноидами, так как они оба являются мощными эксфолиантами, способными вызвать раздражение и повышенную чувствительность кожи. При планировании одновременного применения ретинола и молочной кислоты следует постепенно вводить их в ежедневный уход, внимательно следя за состоянием кожи и исключая возможные аллергические реакции и покраснения.

Сочетание молочной кислоты с другими альфа-гидроксикислотами может вызвать повышенное раздражение кожи. Также стоит избегать одновременного использования нескольких кислот с выраженными отшелушивающими свойствами.

Для лечения акне часто применяется перекись бензоила. Использование таких средств вместе с молочной кислотой значительно увеличивает риск воспаления сухой и чувствительной кожи. Поэтому не рекомендуется применять эти средства одновременно.

Как часто можно использовать молочную кислоту

Допускается ежедневное применение средств с молочной кислотой утром или вечером. Однако если у вас чувствительная или сухая кожа, рекомендуется использовать такую косметику как можно реже. Это позволит избежать возможных проблем с воспалениями и покраснениями.

Как правильно использовать молочную кислоту

Молочная кислота может входить в состав средств ежедневного ухода за кожей, различных кремов, сывороток и очищающих средств. Если вы только начинаете использовать такую косметику, выбирайте средства с содержанием кислоты не более 10%. Даже в этом случае вы сможете достичь необходимого очищающего, увлажняющего и питательного эффекта.