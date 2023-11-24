Семью из Новокузнецка оштрафовали за слишком маленькую квартиру

Семье из Новокузнецка выписали штраф за несоблюдение норматива жилой площади. Инспекторы сочли нарушением проживание шести человек в студии площадью около 25 м².

После пожара в собственной квартире, родители одного из супругов подселились к семье из четырёх человек. В результате на каждого проживающего приходилось менее 5 м².

Чиновники местного фонда жилого имущества узнали о ситуации, когда семья обратилась к ним с просьбой о помощи. Власти отреагировали оперативно: после двух предупреждений они выписали штраф в размере 5 МРОТ.

– Сейчас есть множество вариантов купить жильё – программы господдержки ипотеки, маткапитал, заработать в конце концов, – перечислил источник в местной администрации. – Сложно представить себе человека, который не может купить хотя бы двухкомнатную квартиру.

Если нарушение не будет устранено, штраф семье нарушителей будет назначаться ежемесячно.

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