 

Семью из Новокузнецка оштрафовали за слишком маленькую квартиру

24.11.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Семье из Новокузнецка выписали штраф за несоблюдение норматива жилой площади. Инспекторы сочли нарушением проживание шести человек в студии площадью около 25 м².

После пожара в собственной квартире, родители одного из супругов подселились к семье из четырёх человек. В результате на каждого проживающего приходилось менее 5 м².

Чиновники местного фонда жилого имущества узнали о ситуации, когда семья обратилась к ним с просьбой о помощи. Власти отреагировали оперативно: после двух предупреждений они выписали штраф в размере 5 МРОТ.

– Сейчас есть множество вариантов купить жильё – программы господдержки ипотеки, маткапитал, заработать в конце концов, – перечислил источник в местной администрации. – Сложно представить себе человека, который не может купить хотя бы двухкомнатную квартиру.

Если нарушение не будет устранено, штраф семье нарушителей будет назначаться ежемесячно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11 / В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

26.11 / Мнение: О Байдене против Путина… Почему украинский кризис был неизбежен?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика